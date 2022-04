Anne-Lise TAMOM

Issue d'un DUT Techniques de commercialisation en spécialité marketing à l'IUT de Sceaux, j'ai poursuivi ma formation avec une Licence professionnelle Marketing et Commerce sur Internet en apprentissage à l'IUT d'Evry Val D'Essonne (obtenue en septembre 2014).





Grâce à la formation en alternance j'ai pu occuper le poste de Chargée de projets web au sein de l'Agence Webmarketing Cap Visibilité.



Ayant eu l'opportunité de participer à la création de site sur WordPress et de travailler différents leviers web tels que le référencement payant ou l'e-mailing, je possède surtout une spécialisation en SEO. Il m'est donc possible d'occuper un poste de Chargée de projets SEO, d'Assistante webmarketing ou encore de Chargée de projets web en agence ou chez un annonceur.



--------



TOEIC (Mars 2014) : 790 / 990



Mes compétences :

Sphinx

Access

Sugar CRM

Rédaction web

WordPress

SEO