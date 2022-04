Anne-Lize ADEQUIN

Je m'appelle Anne-lize et j'ai 20 ans. Jeune diplômée du brevet d’études professionnel, dans la spécialité de la négociation et de la relation clients. Je suis actuellement à la recherche d’un emploi qui me permettra d’approfondir mes connaissances. Ainsi j'envisage de passer mon baccalauréat professionnel en qualité de candidat libre.



Mes compétences :

- Faire les remises et les réductions

- Conseiller et convaincre les clients

- Accueillir des clients

- Faire l’inventaire du stock

- Faire du facing