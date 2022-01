Anne LOGEAIS

Directrice artistique en agence et graphiste-illustratrice freelance depuis 2006, je mets mon énergie et mon dynamisme à votre écoute et vous accompagne de la création à la réalisation de votre communication :

http://www.comtoimeme.com/



Par ailleurs, j'enseigne le graphisme, le dessin et la communication visuelle dans des écoles d'arts appliqués (Brassart Nantes, Iscom Rouen, IUT Nantes, MJM Graphic Design Nantes.)



J'anime également des ateliers dans lesquels je vous accompagne dans votre expression et votre créativité par un épanouissement personnel, spirituel et artistique, en conscience.

Je vous invite à vous sentir libre de créer, de peindre et de dessiner, que ce soit lors de rencontres individuelles, par des cours collectifs ou des journées expressives.

http://annelogeais.com/