Anne LOUISON

Sage femme ayant développé des compétences en santé publique, je suis actuellement sage femme coordinatrice et cadre du pôle Femme Mère Enfant du centre hospitalier de Lannion. La meilleure qualité de prise en charge et une offre de proximité adaptée à son territoire sont à la source de mon travail. Je met au service des équipes et des patients mon dynamisme au quotidien comme dans l'accompagnement du changement.



Mes compétences :

Communication

Connaissance de la périnatalité

Praticien en maieutique

Créativité et méthodologie

Chef de projet coordination en santé publique

Adaptabilité

eLearning