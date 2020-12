Anne-Lucie EVENAS

J'occupe actuellement le poste de Directrice de la Maison familiale d'Henri Matisse à Bohain-en-Vermandois (02).



La Maison familiale est le lieu d'évocation de la jeunesse de Matisse. L'histoire locale et l'enfance de l'artiste y sont présentées à travers une exposition permanente sur l'activité textile et le mobilier du peintre. au sein de la graineterie, un parcours ludique sur la graine et l'ancienne salle des machines permettent de découvrir l'activité des parents d'Henri Matisse.





COMPETENCES



Gestion de projets culturels :

Conception/gestion de projets culturels / comptabilité publique et associative / droit patrimonial et intellectuel / budgétisation / expériences de la relation avec les artistes



Communication :

Création de supports de communication numérique et supports papier / Relations presse : communiqués et dossiers de presse, conférences, réseaux / Réseaux sociaux et marketing viral



Art/Expositions :

Histoire de l’art / muséologie / scénographie d’exposition / création de kakémonos et de cartels / expérience en galerie d'art et musées



Théâtre et danse :

Passion pour les arts du spectacle / Parfaite connaissance du fonctionnement d’une salle de spectacle / Chargée d'accueil durant un an au sein d'une Scène Nationale



Informatique :

Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Audacity, Movie Maker, création de sites internet.



Langues :

Anglais : courant (une année Erasmus), Espagnol : bases, Finnois : bases



