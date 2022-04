Anne-Marie CANALES

.Passionnée par la vente et par l'univers de la mode,convaincu de mes compétences professionnelles (accueillir,conseiller,servir le client et conclure une vente,etc...)qui m'ont value les compliments de mes responsables et mes qualités relationnelles que j'ai acquis lors de mes précédentes expériences professionnelles,je suis vivement intéressée par un poste de conseillère de vente. J'aime les challenges et n'a pas peur de me dépasser, ceci est le moteur de ma vie quotidienne. J'ai pu bénéficié en 2010,d'un bilan de compétences qui vient compléter mon niveau de cap en vente, je recherche un emploi dans le commerce à VILLEFRANCHE de ROUERGUE ( vente en habillement -homme,femme et enfant- accessoires à la personne) où je m'épanouirai et avoir l'opportunité d'évoluer rapidement au sein d'une entreprise.Je suis quelqu'un de volontaire, dynamique,sérieuse, enthousiaste,un bon sens du relationnel et l'esprit d'équipe. Je travaille seule ou m'adapte facilement à une équipe déjà existante ainsi qu'à une différente clientéle.



Mes compétences :

Vente

Tenue de caisse

Vendeuse

Marchandising

Facing

Textile

Accueil