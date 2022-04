Anne-Marie COEURU

Artiste-enseignante, mon intérêt pour l'expression m'a mené à travailler auprès d'un public en grandes difficultés. Après avoir effectué diverses interventions en Clinique psychiatrique, en hôpital de jour, en CATTP, j'ai souhaité accéder à la prise en charge éducative e façon plus large. Actuellement en formation d'alternance dans le domaine de l'éducation spécialisée, je travaille en IME auprès d'adolescents en situation de handicap. Je souhaite évoluer dans ce domaine et accéder aux fonctions d'éducateur spécialisé afin de poursuivre l'accompagnement de personnes fragilisées et leur permettre d'ouvrir les possibles de leur avenir.



