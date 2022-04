Anne-Marie L'HELGOUALC'H- TARBÉ DE ST HARDOUIN

Après une période enrichissante consacrée à des activités très éclectiques compatibles avec ma vie familiale, je souhaite à nouveau participer pleinement à la réussite d'un projet en intégrant une équipe de travail (statut indépendant possible).



COMPETENCES

Conseil marketing

Pilotage d’études de marché

Connaissance des médias



ATOUTS

Créative

Sens de l'organisation

Relationnelle

Goût pour l'Innovation



DIPLOMES

PARIS 9-DAUPHINE : Maitrise en Sciences de Gestion

SCIENCES Pô PARIS :Dess en Etudes de Marché et Stratégies Marketing

UNiVERSITE de Nantes: Licence de Psychologie



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Années80

Directeur des Etudes Marketing du Groupe Presse HACHETTE-FILIPPACCHI

(1er groupe de presse magazine en France : 30 titres environ dont Elle, Télé 7 Jours, Parents, Vital, Paris-Match …etc)

et

Chargée de TD à l’European Business School et

à Sciences-Pô Paris (assistance de Jean Mauduit)



Années90

Directeur du Développement - Groupe DAUPHINE LIBERE/HERSANT

(Groupe Hersant, 3éme quotidien français, 30 éditions environ ) (Grenoble),

Mise en place du Projet d'Entreprise

Missions à Prague pour repositionner «Mlada Fronta Dnes» (2éme quotidien tchèque)



Années 2000

Obtention d'une Licence de Psychologie

Stage de Psychologie Clinique

à l’Hôpital Sainte Marie de Rodez

Membre d'un groupe de travail de la Cause Freudienne

et

Activités volontairement éclectiques compatibles avec ma vie familliale:

Missions Free Lance ponctuelles pour des instituts d'études ou des sociétés de communication

Mission de conseil en communication pour un candidat à la Mairie de Rodez en 2008





AUTRES CARACTERISTIQUES PERSONNELLES

Grand intérêt pour la décoration : Diplôme professionnel de Tapissier/Décorateur

Bonne maitrise des outils informatiques

Bon niveau d'Anglais

Bonne compréhension de l'Espagnol



Mes compétences :

Coaching

Communication

Décoration

Éthique

Études de marché

Immobilier

Marketing

Organisation

Presse

Psychologie

Publicité

Sourcing

Tapisserie

Tourisme