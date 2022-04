Anne-Marie Lapalme compte plus de 10 ans d’expérience en communication, publicité et Web dont 7 ans au sein d’agences de publicité de Montréal.



En 2008, elle a fondé La Palme Communications, firme spécialisée en service-conseil, stratégie et gestion de projets publicitaires et Web. Depuis, elle offre également du coaching et des formations sur mesure en gestion de projets que ce soit aux entrepreneurs, travailleurs automnes ou employés.



Gestionnaire rigoureuse et passionnée, Anne-Marie a su diriger des équipes multidisciplinaires et mener plusieurs projets de front avec brio. Au cours des dernières années, elle a conseillé des sociétés d’envergure telles que Vidéotron, Desjardins, TVA, Sid Lee (adidas), Bleu Blanc Rouge, Jean Coutu, Inpix etc.



Plusieurs de ses projets interactifs ont reçu de prestigieux prix des concours Boomerang et Marketing Awards. En 2009, elle a remporté le prix de Jeune entrepreneur de l’année.



Anne-Marie peut vous aider à optimiser vos projets en élaborant des planifications stratégiques, en implantant des processus de gestion, en coachant vos équipes et en vous soutenant dans vos offensives. Nous pouvons également gérer vos projets, coordonner les activités en phase de réalisation, former ou prêter mains fortes aux ressources en gestion, de même que diriger une équipe de projet.



Mes compétences :

Gestion de projet

Direction de projet

Publicité

Stratégie

Webmarketing