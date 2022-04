Anne-Marie LAVIE

 Expérience étendue et diversifiée en : informatique, gestion, stratégie (affaires, ti), planification stratégique, architecture, gouvernance, étude de faisabilité, exécution, « coaching », « mentoring », définition & organisation centre de compétence

 Gourou Données : Gestion des données, architecture de données, modélisation de données, référentiels, gouvernance de données, MDM, qualité de données, conversion, intégration

 Gourou Architecture : Entreprise, Affaires, Information / Données, Processus, Système, Application

 Multiples interventions de conseil auprès de nombreux clients, expérience internationale (Europe, Amérique du Nord, Afrique)

 Très forte capacité de « leader », gestion et TI, démontrée tout au long de la carrière professionnelle

 Très forte orientation résultats et issues stratégiques

 Expert en Gestion de la relation : Fournisseur, Partenaire, Client, Organisation Virtuelle composée de personnes réunies autour d’un même centre d’intérêt et expert de ce domaine

 SME en CRM, BI (intelligence d'affaires), DW (entrepôts de données), ERP (SAP), MDM, Intégration et Alignement : Entreprise, Processus, Service, Données, SOA, Application.

 Expert en cadre d’interopérabilité intra-entreprise (multiple unités d’affaires transversales), inter-entreprise (Fournisseur, Client, Consommateurs, Entités légales externes telles que Gouvernement et diverses organisations de conformité) pour des sujets tels que GRC (CRM), GCL (SCM), GRF (SRM).



Mes compétences :

Process

Business Intelligence

SAP

Architecture

Gestion de la relation client

Service-oriented architecture

MDM

Coaching

ERP

Modélisation

Politiques publiques

Finances publiques

Partenariat public privé

Data warehousing

Data mining

Architecture SI

Échange de données informatisé

Big Data

Intégration