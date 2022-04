Anne Marie LOUËR

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Mon slogan résume mon action : "VOTRE PRINCIPAL ATOUT C'EST VOUS!".

Mon expérience de 25 ans de chef d'entreprise et un passé de Comédienne professionnelle, favorisent des interventions pratiques et efficaces!



NOUVEAU :

" LE THÉÂTRE D ENTREPRISE OU THEÂTRE FORUM"

"LA CREATIVITE AU COEUR DE LA PERFORMANCE"



AUTRES THEMES DE FORMATION PAR LE BIAIS DE L'OUTIL THÉÂTRAL. :

LE MANAGEMENT PARTICIPATIF

LA COMMUNICATION VERBALE ET NON VERBALE

L ESSENTIEL DU MARKETING

LA GESTION DES CONFLITS

LA COHESION D EQUIPE

L ACCUEIL ET L ACCUEIL TELEPHONIQUE

L AFFIRMATION ET L ENERGIE PROFESSIONNELLE



Savoir s'exprimer, communiquer son savoir faire et être pertinent, c'est le challenge de tous.

Mes domaines de prédilection sont :

*La mise en valeur des atouts et compétences orales.

*Faire émerger la CRÉATIVITÉ et l’INNOVATION au sein des entreprises

*Faciliter la prise de parole pour des échanges constructifs pour une réelle COHÉSION D’ÉQUIPE

*La CONFIANCE EN SOI, la mise en lumière de ses RICHESSES professionnelles et personnelles par l'expression théâtrale et les jeux de rôles,

*L'accompagnement des créateurs d'entreprises de A à Z, par la mise en valeur de leur POTENTIEL et SPÉCIFICITÉS,

*La préparation à la RECHERCHE D'EMPLOI par une mise en situation directe de RECRUTEMENT.



25 années de chef d'entreprise sur plusieurs sites,

une expérience de CET (Conseillère d'Enseignement Technologique),

un passé de comédienne professionnelle issue du Conservatoire de Rennes,

des interventions CCI, Chambre des Métiers vers les Créateurs d'entreprises,

un diplôme de Formatrice Professionnelle

m'ont incité à proposer mes services aux particuliers et entreprises.



ORGANISME DE FORMATION N° D ENREGISTREMENT 53 35 09084 35

Mes compétences :

Accompagnement

Conseils aux Créateurs d'entreprises

Communication orale et non verbale

Stratégie de communication

Stimuler sa créativité par l'improvisation théâtra

Développer la confiance en soi et l'affirmation pr

Techniques de vente

Gérer les relations difficiles

Mieux communiquer avec la PNL