Anne-Marie MARQUÈS

2000-2001 : 13 mois d'expatriation (Guernesey, Ile Anglo normande) : assistante consulaire et assistante de l'Administrateur Régisseur de Hauteville House. langue de travail : l'anglais.



2001 - 2008 : 7 années de management d'équipes en distribution alimentaire, en qualité d'Adjointe de chef de secteur caisses - groupe Auchan. Compétences : recrutement, formation métier et aux problématiques transverses au commerce, gestion de frais, gestion RH, responsable espace financier.



novembre 2008 - avril 2009 : 5 mois de formation certifiante chez SIPCA - formation de "Formateur Consultant"



Janvier 2010 - mai 2011 : consultante formatrice en progiciels Rh dans le 92.



Mai 2011 a ce jour : chef de secteur en grande distribution.



Mes compétences :

Accompagnement

Formation

formation management

Ingénierie

Ingénierie de formation

Ingénierie de formation et Ingénierie pédagogique

Ingénierie pédagogique

Insertion Professionnelle

Management

Management RH

Recrutement