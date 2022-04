Anne Marie MERLOS

Plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie

Dynamique et rigoureuse, le travail en équipe est, pour moi, un moteur essentiel et indispensable pour faire face à de nouveaux projets.



Mes compétences :

Communication externe

Communication interne

Esprit d'initiative

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Autonomie professionnelle

Management de la qualité

Rigueur

Gestion du risque

Qualité client

SAP

Analyse de risque

Relation fournisseurs

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Dynamisme

Achats

Rédaction

Relationship

Gestion des stocks et approvisionnement

Leadership

Gestion des stocks

Gestion de projets internationaux

Coordination de projets

Management commercial