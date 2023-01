Anne Rose BEBIN

En 2011, j'ai intégré le groupe 3M où je suis en charge des services transports et douane sur le centre de distribution européen. De nouveaux défis à relever dans une multinationale exigeante, notamment la certification OEA et la mise en place du module SAP GTS.



Auparavant, directrice d'un centre de distribution chez Mondial Relay, spécialisé dans la distribution e-commerce, j'ai participé à plusieurs projets qui m'ont passionnée, la conception d'un nouveau produit C to C, la refonte du plan de transport national, la création d'un HUB de transit, l'optimisation des coûts supply chain, pour ne citer que les principaux.



Un petit détour chez un transitaire (SDV) m'a aussi permis de me forger une expérience à l'international dans le secteur des pièces aéronautiques, chez Dassault Falcon Service.



Mais mon expérience en supply chain a débuté chez Extand (maintenant GLS), expressiste spécialisé en B to B, où la mise en place du premier site automatisé nous a permis de traiter jusqu'à 40 000 colis/jour. Les fortes progressions de volumes nous contraignaient à développer une constante flexibilité pour satisfaire la demande de nos clients.













Mes compétences :

Fiscalité douanière

Distribution

Direction de centre de profits

E-commerce

Conduite du changement

Management

Transport