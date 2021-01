Anne-Sophie DELATTRE

L'art-thérapie est une méthode de soin pour enfants et adultes en souffrance psychique ou physique (difficultés existentielles ou relationnelles, accident de vie, deuil, dépression, autisme, troubles cognitifs, bipolarité, problématiques liées au handicap mental ou moteur, à la maladie). Elle s'adresse aussi aux personnes désireuses de retrouver un élan vital. Dans la pleine liberté expressive avec les médiums (peinture, dessin, argile, collages, écriture, photolangage), chacun trouve son langage singulier. L'art-thérapeute vous aide à mieux comprendre, mettre à distance, dénouer et transformer ce qui entrave votre équilibre et votre bien-être.

Dans les temps d'échange verbaux comme dans le respect du silence souhaité, le thérapeute soutient et accompagne dans une relation de confiance. La bienveillance, l'accueil à l'autre et le non-jugement sont au cœur de sa pratique.



Mes compétences :

Art et culture

Arts plastiques

Écriture

Psychologie

Thérapie comportementale et cognitive

Santé psychique

Handicaps

Écoute

Empathie