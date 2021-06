Anne Sophie GODARD (NÉE ZIMMERMANN)

J'ai travaillé dix années dans le secteur de l'industrie automobile, sur des fonctions en marketing opérationnel.



En cours de carrière, passionnée, curieuse et souhaitant évoluer vers de les métiers R.H, j'ai suivi un mastère spécialisé en Management des Compétences et des ressources humaines.



Cette nouvelle orientation me permet de développer des valeurs qui me sont chères.



Mon parcours souligne une réelle polyvalence. Mon expérience m'a permis d'acquérir des compétences dans des domaines variés. Au cours de mon expérience professionnel, j'ai développé diverses compétences RH en matière de recrutement, formation et développement des compétences.



Depuis 2012, j'ai rejoint l'équipe de l'IRT Jules Verne avec beaucoup d'enthousiasme et pour avancer vers un projet ambitieux...

Partant d'un projet en démarrage, l'aventure y est passionnante...

Aujourd'hui, l'IRT Jules Verne regroupe plus de cent vingt salariés, et l'équipe continue de croître.



Mes compétences :

Recrutement

Développement des compétences

Formation

Animation de formations

Développement RH

Relations humaines

Créativité

Métallurgie

Automobile

Relationnel

Autonomie

Industrie

Accompagnement