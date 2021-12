Anne-Sophie MIALOT-DOMERGUE

Diplômée d'un Master II "Droit et gestion des établissements de santé", j'ai fait face à de nombreuses situations lors de mon alternance en EHPAD, ce qui m'a permis d'acquérir des compétences en ressources humaines, en management, et d'être associée à la prise de décision.

J'ai décidé par la suite de me spécialiser dans le domaine des Ressources Humaines, et travaille actuellement dans un cabinet d'expertise comptable.



Mes compétences :

Droit du travail

Comptabilité générale

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Droit des contrats

Gestion du personnel

Santé au travail

Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel