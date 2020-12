Anne-Sophie NOURY

Depuis Nov. 2007 : GENERALI – Direction de l’épargne patrimoniale

Responsable de la conception innovation produit, du marketing financier et des services internet - Management de 15 personnes



Sept 2002 – Nov 2007 : GENERALI Patrimoine (ex Fédération Continentale)

Responsable du marketing financier : création du service, encadrement de 3 personnes.

Mission : packager l’offre financière des contrats d’assurance vie

- Rencontre des sociétés de gestion (70 rendez vous dans l’année)

- Analyse & sélection de fonds (2OO par an)

- Communication / promotion des UC auprès du réseau commercial et des partenaires,

- Reporting UC

- Négociation des rétrocessions et suivi des conventions de placement (200 conventions existantes)

- Pilotage des partenaires financiers,

- Référencement et suivi des produits de campagne (fonds structurés)

- Projet inter services d’amélioration du processus UC : ajout de fonds, commissionnement,…