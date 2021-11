Domaines de compétences :

* Achats indirects : prestations informatiques, logiciels, licences, installation, maintenance

* Achats de travaux et matériels scientifiques et technologiques

* Rédaction de cahier des charges, appel d'offres, négociation et contractualisation

* Gestion de projet achats DD/RSE

* Procédure de marchés publics



Mes compétences :

Responsable Achats

RSE