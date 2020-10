Anne TANTARDINI

J’ai commencé ma carrière professionnelle dans l’électronique Grand Public chez Sony France dans les services Grands Comptes puis chez UPC/NC Numéricâble et dernièrement pour le groupe Idéalp distribuant des vêtements de ski Haut de Gamme. J’ai également géré ma propre boutique en ligne pendant 6 ans distribuant des articles de mode et de décoration et en parallèle assisté opérationnellement des chefs d’entreprise en tant qu’auto entrepreneur. Ces expériences m’ont apportées une expertise dans le domaine du marketing, de la communication interne et externe, du digital et de la gestion de projets. J’ai une affinité particulière pour la rédaction des contenus ainsi que pour les réseaux sociaux et les relations clients.



De formation supérieure en marketing communication, niveau maîtrise, mon anglais est courant niveau B2+, je suis actuellement une formation pour obtenir le Bulats et passer du niveau C1 au C2.



Mes points forts reconnus sont l'organisation, la réactivité, la créativité, l'autonomie, le sens du contact et la polyvalence.



Ces atouts m’ont amenée tout naturellement dans l’univers de la communication et du web. Ce sont des domaines d’activité complémentaires dans lesquels je me sens à l’aise car ils évoluent en permanence et nécessitent une forte implication, des échanges humains et une constante remise en question.



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion administrative

Gestion des stocks

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Direction de projet

Public relations

Réseaux sociaux

Evénementiels et salons

Relations Presse

Administration des ventes

Rédaction web

Webmarketing

Communication institutionnelle

Communication événementielle

E-commerce

Communication interne

Communication externe

Marketing direct

Trade marketing

Marketing opérationnel