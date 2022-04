Annelyse GODIN

Investie dans mon poste de conseillère de vente en bijouterie horlogerie durant 5 ans, j'ai pu mettre en pratique la théorie étudiée pendant mes 2 années de BTS et ainsi occuper le poste de responsable de la boutique durant plus de 3 mois pour pallier à l'absence du manager en poste.



Mon organisation et mon professionnalisme m'ont permis d'être toujours en accord avec ma hiérarchie et procéder en équipe à l'ouverture de multiples magasins du groupe en France.



Je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences au profit de nouvelles entreprises afin d'évoluer et m'épanouir dans mon parcours professionnel



Mes compétences :

Vente directe aux particuliers

Encaissement

mise en avant des produits

Gestion des stocks et approvisionnement

Facturation et suivi des encaissements

réception des colis

Contact clients

gestion des linéaires

Remise des especes en banque

Brefing

Recrutement

Suivis SAV

Élaboration de thématique

Organnisation opération commerial

Merchandising

Ouvertures nouveaux magasins

Fermeture des caisses

Elaboration de plannings

Bug Tracking System

Intranet

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word