Annette LEMARCHAND

►Passionnée d'hôtels, sites événementiels et de congrès, du Mice, au service de la commercialisation, du marketing, communication, événementiels depuis plus de 25 ans.



► Mes Maîtres Mots sont Savoir-Etre, Savoir Faire, sens des Valeurs humaines et d'éthiques professionnelles fortes.



► Ma force est mon expérience de terrain à travers différentes politiques d'entreprises hôtelières ou touristiques



► Mes compétences ; Experte du Marché Tourisme d’Affaires au service des sites d'événements, Palais des Congrès, hôtels, Maîsons d'hôtes, home

Apporteur d'affaires, Développement commercial, Promotion, Marketing, Social selling, organisation d'événements, séminaires, Congrès, opérations de communication, Relation Publique.



► Tenace, Rigueur, Implication, persuasive, Intuitive, autonome, Positive et optimiste, Communicante, bon relationnel, Forte capacité d'empathie, capable de créer un lien solide et durable, mises en relation, capacité de coaching, formation, Management



►Capacité d’analyse et de synthèse



Mes compétences :

Évènementiel professionnel

Réunions/Communication

Apporteur d'affaires

Hôtellerie

Négociation commerciale

Empathie

Intuitive

Conscience professionnelle

Hotel Sales Manager

Congress Sales Manager

Sales Manager

Développement commercial

Congrès

positive

Tourisme d'Affaires

communication rédactionnel

exposition

site d'événements

Palais des congrès

Communication événementielle

Marketing

Event Sales manager

Valeurs d'Ethique humaine

Evènementiel et Relations Publiques

Optimisme

valeurs d'Ethique professionnel

Relations Publiques

Communication

Business development

Luxe

Mice

Convention Center

Mice developpement