Annick ANNICK (LEBRETON)

Professionnelle RH expérimentée, j'ai exercé dans différents secteurs d'activité en PME et au sein de grand groupe , en tant que RRH puis DRH.



De la vision stratégique à la réponse opérationnelle, j'ai un fort engagement pour la réussite de l'entreprise.

Expérimentée en gestion de projets RH, accompagnement du changement, relations sociales, développement RH, je suis bienveillante, à l'écoute ; j'accorde une importance particulière à la communication et à la valorisation du capital humain, convaincue que cela favorise la performance économique de l'entreprise et un bon climat social.



En outre, j'attache une importance particulière à la santé, sécurité des salariés et à l'amélioration de la vie au travail.



A la recherche d'opportunités professionnelles, je vous invite à découvrir mon parcours et me contacter si vous le souhaitez.