Annick DENIZE

Après 10 années passées dans le domaine des Ressources Humaines, comme Directrice d’Agence, passionnée par le design, le jeu des volumes et les couleurs, je décide en 2005 de reprendre des études pour devenir « Concepteur indépendant en architecture d’intérieur ».

Energique et indépendante, je propose également mes services à des architectes ou professionnels de ce secteur afin de donner un nouveau souffle à mon activité et aller plus loin dans mes projets et ma créativité.

Intègre, empathique et perfectionniste, j’allie 10 années de professionnelle du monde des affaires à une sensibilité artistique, complémentaires et au service du beau et du client.

Sensible aux qualités intrinsèques des matériaux, je recherche sans cesse de nouvelles tendances et des matériaux alliant qualités esthétiques, techniques et environnementales.

J’élabore des mises en scène pour mettre en valeur des objets.

Je réalise des cahiers d’ambiance au plus proche des attentes d’une clientèle exigeante. Ces planches sont une présentation des couleurs, matières, photos de toutes sortes, donnant une idée du style et de l’atmosphère recherchées.

Je trouve mes inspirations par un travail constant d’observation, à travers mes voyages ou en parcourant des salons.

Je me réserve des moments privilégiés dans mon emploi du temps pour parcourir les expositions et les galeries qui me nourrissent.



Mes compétences :

Accompagnement

Architecture

Coaching

Coaching déco

Conception

Conseil

Décoration

Design

Home staging

Mise en scène

Perspective

Réalisation