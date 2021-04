Annick RAINJONNEAU

Prise de poste - Reconversion - Prévention burn out - Prévention des conflits - Mieux vivre ensemble - Cyber dépendance - Systèmie - Coaching de groupe et d'équipe - Reconstruction suite longues maladies -

Accompagnement individuel, équipe, groupe/CODIR - CA

- faire émerger, stimuler la réflexion

- développer la prise de recul pour le dirigeant, recherche de l’innovation, seul et avec ses collaborateurs

- stimuler et accompagner le changement

- créer le climat de confiance, de sérénité permettant la réflexion puis la remise en question

- initier à l’art subtil de la curiosité

- gérer des situations de stress, conflits, problèmes de communication, difficultés d’écoute entre codirigeants,actionnaires,responsable hiérarchique&collaborateur, toute arborescence de dysfonctionnements relationnels.



J’accompagne avec une approche systémique,les architectures de projets, de Co-construction avec des outils collaboratifs, la Sociocratie. Je puise mes racines dans l’organique, le végétal. L’écho système est le plus beau témoignage d'intelligence collective dans notre monde.

J’ai eu en charge la direction de bureaux de développement en création à Paris, à Londres et en Asie pour de grandes enseignes de 5 à 26 personnes plus les sous-traitants et free-lance. Les outils d’intelligence collective étaient essentiels pour canaliser les idées qui fusaient, les rendre réalisables puis réalisées durablement.

- vous faire rencontrer des artistes, penseurs, des personnalités étonnantes, des scientifiques, vous fournir des lectures inspirantes, créer des ateliers sur-mesure pour que de brillantes idées émergent...

Coaching solidaire-bénévole handicap mental depuis 30 ans & SOS Femmes



Mes compétences :

Conseil en Image

Benchmark

Styliste

Design

Textile

Coaching professionnel

Coaching de dirigeants

Coaching individuel

Coaching de vie