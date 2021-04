Annick TELLO

Je suis directrice adjointe d'un organisme de formation, de conseil et de reclassement professionnel qui possède plusieurs agences dans la région Auvergne Rhône Alpes (Lyon Abondance, Lyon Albert Thomas, Villeurbanne, Oullins, Rive de Gier, St-Etienne, Chambéry). Notre équipe intervient également sur plusieurs autres sites de la région Auvergne Rhône-Alpes, mis à notre disposition par des partenaires dans les départements du Rhône, de la Loire, de lIsère, de lAin, de la Savoie et de la Haute-Savoie ou sur des sites mis à notre disposition par les adjudicateurs, parfois même dans dautres régions de France (Ile de France, PACA), par exemple dans le cadre de marchés nationaux. Nos champs d'intervention sont variés : orientation professionnelle, bilans de compétences, reclassement professionnel, insertion professionnelle, formations en développement personnel et efficacité professionnelle (gestion du stress, gestion des émotions, confiance en soi, affirmation de soi, assertivité, estime de soi, gestion du temps, techniques d'accueil, gestion des situations tendues, alphabétisation, Français Langue Etrangère, création d'entreprise, formations qualifiantes : employé(e) de commerce et secrétariat...). Nous avons également développé une expertise dans le champ du handicap. Les bénéficiaires de nos prestations sont de tous niveaux, de tous les âges, demandeurs d'emploi, salariés ou fonctionnaires (notamment Travailleurs Handicapés).





Mes compétences :

Administrateur site internet

Développement des compétences

Conduite de réunion

Conduite de projet

Analyse des besoins

Ingénierie pédagogique

Développement produit

Suivi des marchés

Gestion de la qualité

Encadrement

Aide au recrutement

Formation professionnelle