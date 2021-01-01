Annie NICOLAS

2015 - 2016- Traitement des commandes clients / relation clients
- Traitement des commandes fournisseurs / relation fournisseurs
- Gestion physique du Stock et des livraisons et réceptions et gestion informatique / logiciel CEGID
RESTAURANTS DU COEUR
- Recrutement des Bénévoles pour le siège National
2012 - 2015EN CHARGE DU RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES POUR LE SIÈGE NATIONAL QUI A 49 SALARIÉS ET 200 BÉNÉVOLES :
- SÉLECTION DES CV EN RAPPORT AVEC LES FICHES DE POSTE ET BESOINS DE CHAQUE SERVICE. ;
- ENTRETIEN AVEC LES CANDIDATS ET LES RESPONSABLES DE SERVICE EN VUE DES RECRUTEMENTS.
DELPHI FRANCE - GROUPE INTERNATIONAL - EQUIPEMENTIER AUTOMOBILE
- COORDINATRICE ACHATS INDIRECTS
2009 - 2012RATTACHÉE AU DIRECTEUR DU SITE DE TREMBLAY - GESTION DE LA TRANSITION DU PROCESSUS DES ACHATS
INDIRECTS VERS LA POLOGNE EN CONNEXION AVEC TOUS LES SERVICES INTERNES ET LES PARTENAIRES DE
L'ENTREPRISE POUR LE SITE.
DELPHI FRANCE
- RESPONSABLE DES ACHATS INDIRECTS
2008 - 2009RESPONSABILITÉ D'UNE ÉQUIPE DE 4 PERSONNES : 3 ACHETEURS INDIRECTS ET UN AGENT ADMINISTRATIF. ;
- REPORTING EUROPÉEN.
DELPHI FRANCE
- Acheteur Indirect
1996 - 2008KEY USER SAP EN 1996 POUR LA MISE EN PLACE DE SAP.
- GESTION DES ACHATS AU QUOTIDIEN ET NÉGOCIATIONS AVEC LES FOURNISSEURS PRINCIPALEMENT POUR LES FAMILLES D'ACHATS : CONSULTING, R.H., FOURNITURES DE BUREAU, RESTAURATION COLLECTIVE, MARKETING, COMMUNICATION.
DELPHI FRANCE
- ASSISTANTE COMMERCIALE
1991 - 1996SUIVI DES LIVRAISONS DES PIÈCES DEPUIS LES U.S. VERS QUELQUES CLIENTS FRANÇAISE DE FAÇON AUTONOME.
- ORGANISATIONS DE SÉMINAIRES ET RÉUNIONS EN PROVINCE POUR TOUS LES VENDEURS ;
- PARTICIPER AUX SALONS DE L'AUTO - TENUE DU STAND ET GESTION DES ÉQUIPES SUR STAND.
DELPHI FRANCE
- SECRÉTAIRE BILINGUE
1983 - 1991DELPHI FRANCE - SECRÉTAIRE BILINGUE AU SEIN DU SERVICE VENTES EUROPE ET FRANCE :
- ASSISTANAT DU DIRECTEUR EUROPÉEN DES VENTES D'UNE DES DIVISIONS ET SECRÉTARIAT CLASSIQUE : COURRIER,
CLASSEMENT, ORGANISATION DE VOYAGES, SUIVI DES AGENDAS POUR UNE DIZAINE DE PERSONNES.
ACG - GENERAL MOTORS
- Secrétaire Bilingue au sein du Service Ventes Europe et France
1981 - 1991Assistanat du Directeur Européen des Ventes d'une des Divisions et secrétariat classique : courrier, classement, organisation de voyages, suivi des agendas pour une dizaine de personnes.