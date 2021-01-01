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Annie NICOLAS

Villepinte

En résumé

En recherche active

Mes compétences :
Adaptabilité
SAP

Entreprises

  • DELPHI

    Villepinte maintenant

  • E-SAT - Assistante de Gestion

    2015 - 2016 - Traitement des commandes clients / relation clients
    - Traitement des commandes fournisseurs / relation fournisseurs
    - Gestion physique du Stock et des livraisons et réceptions et gestion informatique / logiciel CEGID

  • RESTAURANTS DU COEUR - Recrutement des Bénévoles pour le siège National

    2012 - 2015 EN CHARGE DU RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES POUR LE SIÈGE NATIONAL QUI A 49 SALARIÉS ET 200 BÉNÉVOLES :
    - SÉLECTION DES CV EN RAPPORT AVEC LES FICHES DE POSTE ET BESOINS DE CHAQUE SERVICE. ;
    - ENTRETIEN AVEC LES CANDIDATS ET LES RESPONSABLES DE SERVICE EN VUE DES RECRUTEMENTS.

  • DELPHI FRANCE - GROUPE INTERNATIONAL - EQUIPEMENTIER AUTOMOBILE - COORDINATRICE ACHATS INDIRECTS

    2009 - 2012 RATTACHÉE AU DIRECTEUR DU SITE DE TREMBLAY - GESTION DE LA TRANSITION DU PROCESSUS DES ACHATS
    INDIRECTS VERS LA POLOGNE EN CONNEXION AVEC TOUS LES SERVICES INTERNES ET LES PARTENAIRES DE
    L'ENTREPRISE POUR LE SITE.

  • DELPHI FRANCE - RESPONSABLE DES ACHATS INDIRECTS

    2008 - 2009 RESPONSABILITÉ D'UNE ÉQUIPE DE 4 PERSONNES : 3 ACHETEURS INDIRECTS ET UN AGENT ADMINISTRATIF. ;
    - REPORTING EUROPÉEN.

  • DELPHI FRANCE - Acheteur Indirect

    1996 - 2008 KEY USER SAP EN 1996 POUR LA MISE EN PLACE DE SAP.
    - GESTION DES ACHATS AU QUOTIDIEN ET NÉGOCIATIONS AVEC LES FOURNISSEURS PRINCIPALEMENT POUR LES FAMILLES D'ACHATS : CONSULTING, R.H., FOURNITURES DE BUREAU, RESTAURATION COLLECTIVE, MARKETING, COMMUNICATION.

  • DELPHI FRANCE - ASSISTANTE COMMERCIALE

    1991 - 1996 SUIVI DES LIVRAISONS DES PIÈCES DEPUIS LES U.S. VERS QUELQUES CLIENTS FRANÇAISE DE FAÇON AUTONOME.
    - ORGANISATIONS DE SÉMINAIRES ET RÉUNIONS EN PROVINCE POUR TOUS LES VENDEURS ;
    - PARTICIPER AUX SALONS DE L'AUTO - TENUE DU STAND ET GESTION DES ÉQUIPES SUR STAND.

  • DELPHI FRANCE - SECRÉTAIRE BILINGUE

    1983 - 1991 DELPHI FRANCE - SECRÉTAIRE BILINGUE AU SEIN DU SERVICE VENTES EUROPE ET FRANCE :
    - ASSISTANAT DU DIRECTEUR EUROPÉEN DES VENTES D'UNE DES DIVISIONS ET SECRÉTARIAT CLASSIQUE : COURRIER,
    CLASSEMENT, ORGANISATION DE VOYAGES, SUIVI DES AGENDAS POUR UNE DIZAINE DE PERSONNES.

  • ACG - GENERAL MOTORS - Secrétaire Bilingue au sein du Service Ventes Europe et France

    1981 - 1991 Assistanat du Directeur Européen des Ventes d'une des Divisions et secrétariat classique : courrier, classement, organisation de voyages, suivi des agendas pour une dizaine de personnes.

  • GÉNÉRAL MOTORS FRANCE - SECRÉTAIRE BILINGUE

    Argenteuil 1981 - 1983

Formations

Réseau