Annie PASCHOUD

Dynamique et volontaire, je suis en mesure d'assurer la gestion administrative d'un service et l'interface entre le chef d'établissement et ses collaborateurs.



Spécialisée dans les missions dassistance administrative, jai appris à exercer de manière autonome, à structurer et organiser mes actions et ce dans des domaines très diversifiés, où jai su faire preuve de polyvalence et sens du service.



Afin de répondre au mieux aux besoins des uns et des autres, j'ai développé des compétences inhérentes aux techniques comptables (imputation comptable, comptabilisation des documents commerciaux, état de rapprochement bancaire, suivi de la trésorerie, ...), logiciels d'application : CIEL Compta, QUADRA Compta.



Maitrisant les outils de bureautique et informatique, je suis à même d'investir de nouvelles missions.



Secteur de recherche : Lorient et ses environs.



Mes compétences :

Internet

Communication

Normes rédactionnelles

Microsoft Office

Bureautique

Assistanat de direction

Assistance administrative

Gestion de projet