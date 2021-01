Annie YESILCIMEN

Diplômée de l’ISG Paris en 2011 avec une spécialisation Master 2 en Marketing, j’ai souhaité poursuivre mes études en vue d’une réorientation dans les métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion, de l'audit et de la finance. J’ai ainsi intégré l’INTEC en 2012 pour y préparer le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG). Je me suis également présentée aux examens d’Etat en vue de l’obtention future du Diplôme d’Expertise Comptable (DEC) et de Commissaire aux Comptes (CAC).



Arrivant au terme de mon cursus, je dois réaliser le stage d’Expert-Comptable.



Forte d’une expérience d’un an en tant qu’assistante chef de produits dans le département Marketing d’Arval BNP Paribas, j’ai développé de véritables réflexes professionnels en perfectionnant mes compétences de travail en équipe.



Les deux derniers postes occupés au sein de cabinets d’expertise comptable ont, quand à eux, confirmé mon goût pour les métiers de la comptabilité et de la finance et renforcé mes compétences professionnelles en expertise comptable auprès d’une clientèle constituée de TPE/PME.



Sphinx Software

Sage Accounting Software

SPSS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Coala

Audit