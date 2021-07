Annunziata IMBARRATO

Je suis d'origine sicilienne d'où mon nom atype. Je suis mariée et j'ai deux enfants de 25 et 18 ans.

Mes expériences professionnelles m'ont conduite à être polyvalente, curieuse - ce qui m'a permis d'apprendre toujours des choses nouvelles, d'oû un champ de compétences élargi.

Je suis autonome et responsable et le mot "cofidentialité" n'est pas un mot galvaudé.



Mes compétences :

Sens des responsabilités

Organisée

Polyvalence Esprit d'équipe