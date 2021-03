Anthony AMOUR

Après 20 années d'expérience professionnelle, dont une quinzaine d'années en cabinet d'Expertise comptable et d'Audit, notamment en qualité d'associé, j'ai pris la décision de me recentrer sur l'accompagnement des dirigeants et l'externalisation de la Paie et du Social sous l'enseigne INTUITIVE PAIE.

Dans le cadre de notre développement, nous sommes à l'écoute d'opportunités de rachat de sociétés d'externalisation de la Paie.



