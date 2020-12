Anthony BACQUAERT

Chef de projet Sport Santé pour l'Institut Régional du Bien-être, de la Médecine et du Sport Santé(IRBMS) et Professeur Acti'Physicien, nous luttons activement contre la sédentarité et contre toutes ces maladies chroniques associées à cette inactivité physique (diabète, cholestérol, maladies cardio-vasculaires...).

Nous menons des actions de prévention primaire dans les collèges, lycées, entreprises, manifestations diverses et variées touchant ainsi le plus large public possible à l'aide d'outils tels que des brochures, questionnaires, ...

Nous intervenons donc sur le terrain afin de sensibiliser la population à la culture du mouvement : "Bougez c'est la santé" et en établissant des actions originales et ludiques : "A vos marques...Prêt ? Bougez !"...

Pour mener à bien ces misions, nous avons conçu un réel outil pédagogique : http://www.lesportsante.fr, véritable portail de la promotion de la pratique régulière d'une activité physique complétée par une alimentation équilibrée et variée dans un but de santé...

Un centre ressource a été conçu avec notamment un site : www.irbms.com ou www.medecinedusport.fr site agrée par la Haute Autorité de Santé. Ce site est une véritable "bible" pour tous les sportifs ( haut niveau, haut niveau de pratique, loisir) mais aussi pour tous les dirigeants d'associations sportives et les professionnels de la santé.



