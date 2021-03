Anthony BESNARD

Professionnel dans la gestion de centre de profit depuis 20 ans, et spécialisé dans la gestion des ressources humaines, je gère des équipes allant jusqu’à 40 personnes, dans le but de développer les performances de l’enseigne, avec l’objectif constant du résultat et de la satisfaction client.



J’ai acquis mon expérience dans le domaine de la restauration où le développement des compétences, le suivi et l'accompagnement des performances constituent une composante primordiale pour la réussite de l'entreprise.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Gestion des compétences