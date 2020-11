Anthony BOROWIAK

Actuellement en poste au sein du Groupe MACIF en tant que gestionnaire sinistres corporels, j'étais auparavant conseiller commercial en assurance, banque et financement au sein de l'agence d'Amiens du même Groupe. Titulaire d'un BTS en Management des Unités Commerciales effectué en alternance dans le secteur bancaire, je suis très intéressé et épanoui dans mon poste de gestionnaire actuel. Je reste cependant ouvert et à l'écoute des opportunités qui me seront proposées.



Mes compétences :

Assurance Vie

Banque

Financement de projet

Assurance

Gestion de sinistres