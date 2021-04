Anthony CHAPELET

Diplômé de l'IFAG, Ecole Supérieure de Commerce, j'ai diversifié mon parcours professionnel au sein de plusieurs secteurs d'activités.

Après avoir acquis une solide expérience commerciale dans la vente de services (solutions de gestion de la relation client, gestion du risque financier), j'ai poursuivi mon parcours dans le monde industriel en intégrant la société International Paper, leader mondial de l'emballage carton ondulé.

J'occupe aujourd'hui le poste de Key Account Manager.



Ce métier nécessite d'allier des compétences commerciales fortes (relationnel, négociation, persévérance), mais aussi de solides compétences techniques, propres à la fabrication et à la transformation d'emballages en carton ondulé.



Une approche commerciale juste, et la création de valeur ajoutée sont les clés de la réussite.

Les besoins packaging des entreprises évoluent sans cesse.

Notre métier s'enrichit et ne se limite plus à la simple vente d'emballages.

Nous les accompagnons dans la création et le développement de leurs projets, de leurs innovations, mais aussi dans l'optimisation de leurs coûts globaux d'emballages.

Réussir ces projets signifie être capable de les porter en interne. Et cela passe par un indispensable travail en équipe et une coordination de l'ensemble des services intervenants dans le processus (bureau d'études, méthodes, production, adv, logistique...).