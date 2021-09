Anthony DORGE

EN RECHERCHE D'EMPLOI ACTIVE



Technicien Support Informatique



Compétences:



- Assurer la maintenance matérielle et logicielle d'un parc de PC, et des ressources de mises en réseau

- S'approprier l'objectif de production

- Réaliser les archivages et les sauvegardes des données

- Organiser de façon efficace son temps de travail dans les délais

- Intervenir en assistance et réparation

- Etre capable de travailler seul ou en équipe et rendre compte de son activité

- Diagnostiquer les défaillances et proposer des solutions d'amélioration

- Apprendre de nouvelles méthodes et de nouvelles procédures

- Assurer la veille et la formation auprès du personnel de l'entreprise sur l'utilisation du réseau

- Adapter ses comportements à des interlocuteurs différents (collègues, hiérarchiques, services connexes)

- Suivre et mettre à jour l'information technique, économique et réglementaire

- Développer un sens critique sur son travail et celui des autres

- Respecter les normes et règles de sécurité informatique et Télécoms

- Etre capable de partager ses expériences et sa pratique

- S'assurer de la protection des données numériques

- Monter, installer et mettre en service les nouveaux matériels informatiques

- Utiliser des outils et différents langages informatiques

- Ordonnancer le déroulement des travaux

- Maîtriser l'anglais technique

- Assurer la mise à niveau des systèmes