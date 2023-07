Je me présente, Anthony Fernandez, je suis actuellement en poste sur Le Mans pour le compte de la société SII.



Je suis chef de projet pilotage du changement pour le compte MMA depuis 3 ans pour le groupe SII et compte par le passé deux expériences majeures dans le pilotage de projet et la gestion du changement (une chez BNP Paribas Assurance en tant que PMO - AMOA fonctionnel, l'autre pour France Telecom sur la partie SI Gestion CRM)



De par ma formation et mon expérience, j’ai obtenu plusieurs compétences relationnelles, techniques ou fonctionnelles permettant de m'adapter rapidement dans un contexte client



De nature patiente, et ordonnée, mon parcours scolaire à l’étranger m’a permis d’être ouvert sur le monde qui m'entoure et sur la communication.



N’hésitez donc pas a me contacter pour de plus amples renseignements je reste toujours à l'écoute du marché





Mes compétences :

Architecture

Base de donnée

Gestion de projet

International

ponctuel

Programmation

RIGOUREUX

Web

Informatique

Audit

Réseau

Rigueur