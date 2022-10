Anthony IMBERT

Actuellement en infogérance pour le compte « LIMOGES MÉTROPOLE-Communauté urbaine », j’exerce la fonction de « Technicien poste de travail ». J’assiste et je mets en place des actions lorsque les utilisateurs nous formulent des demandes ou bien des incidents au sein d’une équipe de proximité. Nous pouvons agir sur plusieurs niveaux :



Le poste de travail de l’utilisateur

L’Active directory

La console de l’Antivirus

Le serveur d’impression

Le parc informatique



Étant avide et passionné par le domaine, je suis actuellement à l’écoute d’opportunité professionnel afin de me spécialiser dans le réseau ou bien la sécurité informatique.



Mes compétences :

Requirements Analysis

Project Management

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Backup & Recovery > Recovery > Data Recovery

Bootstrap

Cascading Style Sheets

Domain Name Server Protocol

Dynamic Host Control protocol

FTP

HTML5

Hyper-V

LAN/WAN

Linux

Linux Debian

Microsoft Office

Microsoft Windows

Microsoft Windows 2008 Server

Network File System

RDS

SMB

SMTP

Ubuntu

VMWare Workstation

VirtualBox

Windows Server