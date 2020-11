Anthony PIRON

Depuis mon plus jeune âge, j'aime aider les autres. C'est un plaisir indescriptible, cette sensation de bien-être lorsque l'autre est satisfait de ce que vous avez fait pour lui. J'affectionne tout particulièrement l'idée de transmission des savoirs et des savoir-faire. Outre cet altruisme qui me caractérise, les autres qualités que je revendique sont la communication, la créativité, la curiosité, le dynamisme et l'organisation.



J'ai découvert il y a quelques années que le domaine professionnel où je suis le plus épanoui et efficace est la gestion de projets informatique, le plus souvent en y incluant l’administration, le support et la

formation sur les outils concernés. Ma spécialité, c'est les outils CRM. Mais j'ai aussi géré des projets d’interfaces avec des progiciels, du web et une application de Business Intelligence.



La bonne méthodologie, couplée à un logiciel de gestion de projets forme le duo gagnant pour le bon déroulement d'un projet. C'est pourquoi j'apporte volontiers aux parties prenantes les outils et les bonnes pratiques pour réussir.



Mes compétences :

Hotline

Informatique

Mac

Maintenance

Maintenance & Support

Microsoft Serveur

Support

Switch

Vente

Communication

PC

Réseau

Mac OS

Management

Microsoft Windows