Antoine AMAI

DOMAINES D’EXPERTISE



1°- MANAGEMENT :

 * SYSTEME DE MANAGEMENT PAR LA QUALITE (SMQ) & MANAGEMENT INTEGRE (SMI)

 * GESTION DE PROJETS / CHEF DE PROJET INDUSTRIEL

 - Aéronautique (AIRBUS) : France (Toulouse, St-Nazaire, Nantes), Espagne, Allemagne, etc...

 - Automobile (RENAULT) : France, Espagne, Turquie, Roumanie, Maroc, etc …

 - Management d’Equipe (Bureau d’Etude et Usine) sur projets Internationaux (France, Espagne,

Allemagne, Turquie, Maroc, Roumanie, etc…

 - Construction du Budget d’Investissement Projet (CPI)

 - Organisation et Lancement du GoNoGo

 - Plannfication Projet.

 - Suivi Budget et Synthèse Projet

 - Management et Responsable de Lancement de la Fabrication Usine.



2°- CHEF DE PROJET DEPLOIEMENT OUTILS IAO PRODUIT & PROCESS

 * Aéronautique (AIRBUS) : France, Espagne, Allemagne, Angleterre, etc …

 * Automobile : France, Espagne, Turquie, Roumanie, Maroc, etc …



3°- CHEF DE PROJET INTERNATIONAL ATEX & SEVESO – ANALYSE & EXPERTISE TECHNIQUE

 * Stockage, Réseau de Piping et Distribution du Carburant, du HFO-1234yf et de l’AdBlue,

 - France, Espagne, Turquie, Roumanie, Maroc.



4°- EXPERTISE & AUDIT FOURNISSEURS - MOYENS D’INDUSTRIALISATION USINES

 * Audit et Expertise des Fournisseurs - Etablissement des Grilles de Pré-sélection et de Sélection des Fournisseurs.

 * Appels d’Offres (CdC, Consultions Fournisseurs, Alignements Techniques, Planning et Budgets,...

 * Etudes, Réalisation, Ordonnancement, suivi modifications dans le respect Coûts, Délais, et Exigences de Qualité

et de Sécurité.



5°- METHODES PROCESS - FABRICATION INDUSTRIELLE – CONSTRUCTION USINES

 * Construction Ligne de Fabrication automobile à Tanger (Maroc)

 * Planification d’Equipes de Fabrication, Suivi Production et Réunion d’Atelier, Animation des réunions d’équipe et

de debriefing quotidiennes, Cotation du niveau de Qualité produit (véhicules) et résolution des problèmes

Process et Outillages.



6°- OPTIMISATION PROCESS - CHIFFRAGE PRODUIT / PROCESS EN TEMPS ET EN COÛT

 * Réalisation du Process Dimensionnant Pas à Pas, Conception et Optimisation des Graphes du Process de

Montage homme/temps,

 * Chiffrage du Process de montage en temps et en coût opératoire, Validations Numériques Produit/Process

sous Catia/Delmia.



Mes compétences :

Project Management Office

ATEX

Kaizen

TPR

DELMIA DPM

LINE BALANCING

DST

Microsoft Office

Réglementation ICPE

PRIMES

DELMIA DPE

Assemblage et montage mécanique

ARP

Catia v5

Graphe de Montage

Chiffrage

DELMIA

Cahier des charges

Ordonnancement

Expertise technique

Appels d'offres

Audit qualité

Audit

Budgétisation

Qualité

Industrialisation

IAO

Fabrication

Piping

Gestion de la production

Production industrielle

AIRBUS

Optimisation des process

RENAULT

Planification de projet

Gestion de projet

Aéronautique

SMI

Automobile

SMQ

Process