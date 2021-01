Antoine BELLEGUIE

Bonjour,



Je travaille actuellement à Alstom en tant qu'Ingénieur Innovation sur une solution de train à hydrogène pour le marché du fret ferroviaire.



Mon sujet de thèse de Master concernait l'élaboration dune stratégie commerciale pour limplémentation dune solution hydrogène à destination du fret ferroviaire français et européen avec projection jusqu'en 2035.



Souhaitant développer un profil international je suis ouvert à toutes opportunités dans les domaines de l'ingénierie et du commerce en France ou à l'étranger.



Au plaisir d'échanger et en vous souhaitant une excellente journée !