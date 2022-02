Antoine BEUCHER

Créée en 1994, Action Première est une agence évènementielle spécialisée dans la cohésion d'équipe et la fidélisation client.

Notre force est d'offrir une expérience unique de plus de 350 opérations tout en réalisant pour chaque client un évènement sur mesure.



Gain de temps, budget optimisé, concepts inédits, logistique sans faille, pas de stress, vous vous consacrez à l’essentiel : vos participants et nous nous occupons du reste.



Nos domaines d'interventions : Séminaire, incentive en France et à l'étranger, tournées itinérantes, soirée, team building, salons...



Notre philosophie : Créer du lien entre les individus et révéler des talents.



Bon à savoir : L'agence possède son propre matériel vidéo et peut réaliser vos films à des prix très compétitifs.



