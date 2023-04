Antoine BUDAN

Fort de 16 ans d'expérience et de la double compétence commerciale et marketing, j'ai à cœur de développer les PDM des activités dont jai la charge, en impliquant les équipes et partenaires autour dobjectifs ambitieux, au sein d'une entreprise conquérante, dynamique et responsable.



Domaines d'expertises



1/ Développement commercial

- Stratégie commerciale pays & réseaux (GMS, RHF, e-commerce)

- Elevage et prospection de clients

- Animation de partenaires multiculturels (importateurs, filiales, distributeurs)

- Négociation de contrats

- Salons (SIAL, Anuga, Fancy Food Show)

- Déplacements dans 40+ pays



2/ Marketing & Category Management

- Stratégie & plans marketing

- Gestion de marques et portefeuilles produits

- Optimisation des leviers assortiment, promotion, merchandising et prix

- Développement nouveaux produits

- Elaboration temps forts online & offline

- Analyse de marchés et de performances



3/ Management & Gestion

- Management direct/indirect : 4-10 pers.

- Gestion de projets transversaux

- Construction et suivi budgets et P&L

- Reporting et présentations au CODIR



4/ Expérience des marchés concurrentiels

- PGC/agro-alimentaire: surgelé, frais, sec

- Petit électroménager



Postes occupés:

- Responsable marketing de l'offre chez Cornilleau (6 mois)

- Responsable de business unit chez Laiteries H. Triballat - Rians (4 ans)

poste occupé simultanément avec le poste de:

- Responsable marketing & trade marketing chez Laiteries H. Triballat - Rians (6 ans)

- Chef de zone Export (Europe) chez Groupe Seb (2 ans)

- Chef de zone Export (USA et autres pays anglo-saxons) chez Unilever (2 ans)

- Category manager enseignes chez Unilever (3 ans)

- Chef de secteur chez Unilver (1 an)



Diplôme, langues et outils informatiques

- Master 2, Bac+5. Diplôme de l'ESC Grenoble (2006)

- Français: natif

- Anglais: courant (880/990 au TOEIC)

- Maîtrise Pack Office. Power BI



Qualités personnelles:

- Adaptabilité

- Esprit danalyse

- Sens du résultat

- Résolution de problèmes

- Capacité à fédérer

- Ecoute active