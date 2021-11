Antoine CAPDEBOS

Après un BTS Services Informatiques aux Organisations (anciennement BTS Informatique de Gestion) option réseau (SISR : Solution dInfrastructure, Système et Réseaux) en alternance au sein de lITESCIA (EX ITIN) (école supérieure dinformatique réseaux et télécoms de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de France ).



Aujourdhui admis en Formation TSSR au sein de la CCI de Beauvais(60) je cherche un stage.



Passionné d'informatique, je possède des connaissances théoriques et pratiques en matière de réseaux informatique (configuration d'ordinateur), informatique (réparation/nettoyage/installation de poste), des bases en logiciel 3D (Blender), et développement web (HTML, CSS).



De plus, durant ma période d'alternance, je vais acquérir les compétences suivantes : Maintenance des accès utilisateurs, conception des infrastructures réseaux, exploitation des services, administration de systèmes, supervision des réseaux, etc.





Motivé et dynamique, je vous pris de bien vouloir étudier ma candidature au poste dadministrateur réseaux informatiques en apprentissage pour une durée de deux ans au rythme dune semaine école, une semaine entreprise (à partir de Juillet 2013).



Vous pouvez me joindre :

par mail à antoinecapdebos@gmail.com



Mes compétences :

Bonne connaissance en informatique

Ponctuel et dynamique