Antoine CARGILL

Une expérience de plus de 20 ans en France et à l'International, dans la transformation digitale des Grands Groupes, l'innovation et les projets informatiques.



De l'audit de l'existant à la mise en place de solutions adaptées en passant par l'évangélisation, j'interviens sur les différentes étapes des projets de transformation.



J'aide mes clients à identifier leurs "irritants opérationnels"​ et les accompagne dans la conception et le déploiement de solutions innovantes et disruptives en se focalisant sur l'expérience utilisateur et la simplification des problèmes complexes.



Fort de mes nombreuses expériences et pratiquant une veille technologique constante, je mets en pratique ma connaissance des enjeux et des contraintes des projets agiles, le management d'équipes, le respect des délais, le planning et la qualité.



Mes compétences :

Expérience utilisateur

User experience

Innovation

Transformation Digitale

Pilotage de projets