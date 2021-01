Antoine Dintrich est Directeur Général de l’IEEPI, institut de formation continue à la propriété intellectuelle (PI) qu’il a créé en 2004 sur une initiative du Ministère de l’Industrie et de l’INPI.



Spécialiste des enjeux de formation liés à l’innovation et à la PI, il intervient en tant qu’expert auprès de l’Office Européen des Brevets et de l'Union Européenne et entretient des liens étroits avec les principaux acteurs européens du monde de la propriété intellectuelle.