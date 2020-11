Antoine DURAND

Conseiller patrimonial pendant 8 ans au sein d'une grande banque française, cette fonction m'a permis d’être au cœur de la résolution des problématiques que soulèvent la multiplication des mécanismes de gestion et de transmission patrimoniales, en mettant à profit mon expertise financière et juridique.



J'ai rejoint depuis peu l'aventure HelloPrêt, Start-up française, qui cherche à révolutionner le courtage en prêt immobilier en digitalisant (mais sans déshumaniser) l'ensemble du processus d'obtention de crédit. Mon sens du relationnel, couplé à mes compétences en matière de montage de financements complexes, sont des atouts qui me permettent d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de ma fonction de Business Developer.



Curieux, dynamique et motivé sont des adjectifs qui me caractérisent.



Mes compétences :

banque

fiscalité

finance

conseil

gestion

Relation client

Maitrise des risques

Financement

Gestion de patrimoine