Antoine ESTRADE

Développeur passionné de nouvelles technologies. Ayant travaillé sur plusieurs projets SAP j'ai une bonne connaissance de cet ERP.



Actuellement en "Working holiday VISA" au Canada pour un an et en recherche d'emploi au Quebec.



Programmation : Java, SDK Android, C, C# C++

Programmation web : HTML, PHP, Javascript

Base de données: SQL SERVEUR, ORACLE, MySQL.

Méthodes de modélisation: Merise, UML.



