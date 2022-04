Antoine FERON

Bonjour ! Je suis développeur front-end depuis 2010 sur Caen/Paris. J'ai également travaillé une année à Rennes. Travaillant actuellement en tant que freelance, je suis disponible pour diverses missions : Intégration/développement front-end de sites web, emailing ou newsletter. Je suis sérieux, autonome et à l'écoute des besoins. Je saurais aussi faire part de mon expérience pour guider et assurer vos choix.



Plus d'infos sur mon site http://www.antoineferon.com

Mon profil HopWork : https://www.hopwork.fr/profile/antoineferon

Mon profil GitHub : https://github.com/antoineferon



Mes compétences :

Html5

Photoshop

HTML

Html/css

GIT

Php/mysql

Illustrator

CSS3

JQuery

JQuery UI

Responsive design

Nodejs

GSAP Greensock

LESS

Sublime text

Wordpress

Suzy

Compass

UNIX

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Windows

Joomla!

JavaScript

Communications

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop