Antoine FLEGEAU

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Passionné de numérique et attiré par les nouvelles technologies, j'ai décidé de me lancer un nouveau challenge en me réorientant vers le domaine du webmarketing. Durant mon alternance au sein du cabinet de recrutement CB Breizh j'ai pu acquérir des compétences professionnelles dans divers domaines. J'ai notamment eu l'occasion de découvrir certains aspects de la communication comme l'animation des réseaux sociaux, d'un site web ou encore la communication interne.



Rigoureux, dynamique et curieux, je serai ravi de discuter avec vous autour d'un café de mon projet et de vos objectifs !



N'hésitez pas à me contacter !



Mail : antoineflegeau35@gmail.com

Téléphone : 0646817464



Mes compétences :

Rigueur

Curiosité

Adaptabilité

Prise d'initiatives

Esprit d'équipe

Polyvalent